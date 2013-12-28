Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
SCF246/00
6 m+
De zachte drinktuit ontziet het tandvlees.
Gemakkelijk om uit te drinken, gemakkelijk schoon te maken
Compatibel met alle Philips Avent-flessen en bekers met uitzondering van de glazen flessen en de grote-mensenbekers/Mijn eerste grote-mensenbekers. Zo kun je combineren om de perfecte beker voor je peuter samen te stellen.
2.3
van 5
7
Reviews & awards
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF246/11 Becs souples
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF246/11 Becs souples
inguh
21/04/2012
Nederland
Onlogisch product
Ik begrijp niet waarom er twee tuiten in zitten en maar een oranje antilekdeel. Onze dochter kan niet echt prettig drinken uit deze tuiten, waarschijnlijk vooral omdat ze erg recht zijn. De beker die we nu gebruiken heeft een tuit die wijder uitloopt naar de beker toe, die ligt prettiger in de mond.
Deze review is gemaakt voor SCF246/00 Zachte drinktuiten
Deze review is gemaakt voor SCF246/00 Zachte drinktuiten
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.