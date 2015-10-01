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  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort
  • Orthodontisch voor optimaal comfort

Niet meer leverbaar

Philips AventClassic-fopspeen

SCF196/18

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Orthodontisch voor optimaal comfort
Philips Avent orthodontische, samenknijpbare en symmetrische spenen houden rekening met de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby. Alle Philips Avent-fopspenen zijn gemaakt van siliconen en zijn smaak- en geurvrij. Kleuren kunnen variëren.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Fopspeen met kleurrijke ontwerpen

Orthodontisch voor optimaal comfort

  • 0-6 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Veiligheidsring

Veiligheidsring

Om de Philips Avent-fopspeen altijd gemakkelijk te kunnen uitnemen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

De platte, druppelvormige symmetrische spenen van Philips Avent respecteren de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby, zelfs als de fopspeen ondersteboven raakt in de mond.

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

De siliconenspeen van Philips Avent is smaak- en geurloos, en wordt daarom gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het materiaal is glad, transparant en eenvoudig schoon te maken, en gaat niet plakken. De speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en verkleurt niet na verloop van tijd.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Einwandrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF196/01 Modische Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF196/01 Modische Schnuller

10/11/2020

España

España

IDEAL PARA TU BEBE

Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas

Voordelen

Todo

Nadelen

Nada

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Deze review is gemaakt voor SCF196/18 Chupete Classic

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF196/18 Chupete Classic

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Hang de fopspeen niet met een koord rond de nek van het kind wegens verstikkingsgevaar.