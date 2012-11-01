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Niet meer leverbaar
Kalmeer met het comfort van lucht
6-18 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
1 stuk
Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
4.1
van 5
11
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow soothers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow soothers
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow soothers
Glock
01/10/2015
Deutschland
Geverifieerde koper
Einwandfrei
Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/26 Freeflow Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/26 Freeflow Schnuller
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Fabrikant van het jaar 2014