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  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
  • Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid

Niet meer leverbaar

Philips AventFreeflow-spenen

SCF178/13

4.1
| (11) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid
Laat de huid van je baby ademen met de Philips Avent Freeflow-fopspeen. Het schildje heeft zes luchtgaten voor extra luchtcirculatie en is ontworpen om huidirritatie te verminderen. Onze orthodontische, samenknijpbare speen respecteert de natuurlijke ontwikkeling van de mond.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Dankzij extra luchtgaatjes kan de huid beter ademen

Comfortabele ventilatie voor een gevoelige huid

  • Kalmeer met het comfort van lucht

  • 0-6 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 1 stuk

Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

11

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

4
2

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow soothers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow soothers

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow soothers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow soothers

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Einwandfrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/26 Freeflow Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF178/26 Freeflow Schnuller

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  3. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  4. Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012

  5. Fabrikant van het jaar 2014