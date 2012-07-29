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SCF176/28
Met handvat dat oplicht in het donker
0-6 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
We weten dat het belangrijk is om je kleintje weer in slaap te krijgen. Ons unieke handvat dat oplicht in het donker helpt je de fopspeen te vinden zonder dat je het licht hoeft aan te doen.*
Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
3.4
van 5
30
Reviews & awards
sal23
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Night-time soother
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Night-time soother
Sm99
29/07/2012
United Kingdom
Excellent!
We have tried so many soothers and these are the only ones my daughter likes! They glow in the dark which helps at night to see where the soother is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Night-time soother
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Night-time soother
sophieeee3
22/07/2012
United Kingdom
Baby loves them!
Originally got given free dummies at a baby show last year, worked wonders and baby loved them so its all ive brought since!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Night-time soother
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/18 Night-time soother
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Houd het oplichtende handvat vóór gebruik in het licht.
Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Fabrikant van het jaar 2014