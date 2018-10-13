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  • Handig kalmeren bij bedtijd
  • Handig kalmeren bij bedtijd
  • Handig kalmeren bij bedtijd
  • Handig kalmeren bij bedtijd

Niet meer leverbaar

Philips AventFopspeen voor 's nachts

SCF176/22

2.6
| (27) Reviews & awards
Handig kalmeren bij bedtijd
Kalmeer je baby voor het slapengaan met de Philips Avent Classic Night Time-fopspeen: dankzij het handvat dat oplicht in het donker is de fopspeen 's nachts makkelijk te vinden. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Uniek handvat dat oplicht in het donker

Handig kalmeren bij bedtijd

  • Met handvat dat oplicht in het donker

  • 6-18 maanden

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Dankzij oplichtend handvat is de speen eenvoudiger te vinden in het donker

Dankzij oplichtend handvat is de speen eenvoudiger te vinden in het donker

We weten dat het belangrijk is om je kleintje weer in slaap te krijgen. Ons unieke handvat dat oplicht in het donker helpt je de fopspeen te vinden zonder dat je het licht hoeft aan te doen.*

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

27

Reviews & awards

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/24 Succhietto Night Time

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/24 Succhietto Night Time

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/24 Chupete nocturno

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/24 Chupete nocturno

28/12/2016

Italia

Italia

I ciucci avent ve li raccomando

Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/22 Succhietto Night Time

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF176/22 Succhietto Night Time

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Houd het oplichtende handvat vóór gebruik in het licht.

  2. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  3. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  4. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  5. Fabrikant van het jaar 2014