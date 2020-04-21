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Betaal later met Klarna
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Voor essentieel comfort
6-18 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
Met onze veiligheidsring kun je de speen altijd eenvoudig verwijderen. Zelfs kleine handjes kunnen hem beetpakken!
4.8
van 5
168
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
21/04/2020
België
Onderdeel van promotie
avent fopsbeen
ik ben zeer tevreden over het product van avent ik beveel aan iedereen
Voordelen
voldoet alles
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen
Nicole666
10/04/2020
België
Onderdeel van promotie
Fopspeen
De fopspeen zijn super.de kleine muis geeft ze niet meer weg.ze zijn goed in de mond en ik denk dat het ook goed zijn voor her gehemelte.al bij al.ik vind ze super!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen
01/04/2020
België
Onderdeel van promotie
Heel toffe fopspeen
Heel toffe fopspeen! Mooi ontwerp en leuke teksten. In het begin was het even wennen maar de baby was er snel gewoon aan!
Voordelen
Mooi ontwerp
Nadelen
Schrik dat de ring zou loskomen
Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen
Deze review is gemaakt voor SCF172/70 Classic-fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Fabrikant van het jaar 2014