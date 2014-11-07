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Niet meer leverbaar
Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
Je baby voelt zich de hele dag getroost en tevreden met de Philips Avent Classic-fopspeen. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is verkrijgbaar in verschillende kleuren en is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
Voor essentieel comfort
0-6 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Geverifieerde koper
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF170/19 Classic pacifier
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF170/19 Classic pacifier
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF170/19 Sucette classique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF170/19 Sucette classique
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Fabrikant van het jaar 2014
Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012