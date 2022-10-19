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Niet meer leverbaar
Perfect voor je pasgeboren baby
0-2 m
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
Het schildje van de minifopspeen is extra klein en licht voor kleine baby's tot 2 maanden oud.
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
4.4
van 5
14
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Emmy 87
19/10/2022
Deutschland
Das Produkt ist perfekt für Neugeborene
Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.
Voordelen
Klein und perfekter Sitz
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF151/03 Mini-Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF151/03 Mini-Schnuller
Lotta2017
24/10/2017
Deutschland
Super für den Anfang
unsere Maus jetzt 10 Wochen alt hat bis heute diese kleinen Schnulli benutzt aber solangsam hinterlassen Sie Abdrücke auf den kleinen Wangen und haben andere nu in Gebrauch auch von Avent auch die kleinste Größe aber größeres Schild.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF151/02 Mini-Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF151/02 Mini-Schnuller
lisaeva80
21/04/2020
Italia
simpatica mela
Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.
Voordelen
piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione
Nadelen
Non ne ho trovati
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF151/00 Succhietto Mini
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF151/00 Succhietto Mini
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Fabrikant van het jaar 2014
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012