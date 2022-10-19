ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby
  • Extra klein en licht voor je baby

Niet meer leverbaar

Philips AventMinifopspeen

SCF151/01

4.4
| (14) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Extra klein en licht voor je baby
De Philips Avent-minifopspeen helpt baby's tot twee maanden oud te kalmeren. Ons kleine, lichte schildje zit comfortabel en komt niet tegen de neus van je kleintje. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is gemaakt voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Comfortabel voor je pasgeboren baby

Extra klein en licht voor je baby

  • Perfect voor je pasgeboren baby

  • 0-2 m

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • 2 stuks

Extra klein en licht voor kleine baby's

Extra klein en licht voor kleine baby's

Het schildje van de minifopspeen is extra klein en licht voor kleine baby's tot 2 maanden oud.

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

14

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

2

19/10/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist perfekt für Neugeborene

Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.

Voordelen

Klein und perfekter Sitz

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF151/03 Mini-Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF151/03 Mini-Schnuller

24/10/2017

Deutschland

Deutschland

Super für den Anfang

unsere Maus jetzt 10 Wochen alt hat bis heute diese kleinen Schnulli benutzt aber solangsam hinterlassen Sie Abdrücke auf den kleinen Wangen und haben andere nu in Gebrauch auch von Avent auch die kleinste Größe aber größeres Schild.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF151/02 Mini-Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF151/02 Mini-Schnuller

21/04/2020

Italia

Italia

simpatica mela

Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.

Voordelen

piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione

Nadelen

Non ne ho trovati

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF151/00 Succhietto Mini

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF151/00 Succhietto Mini

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Fabrikant van het jaar 2014

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen

  3. Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd

  4. Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase

  5. Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012