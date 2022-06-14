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Alle series

  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby
  • Volgt de contouren van het gezicht van je baby

Niet meer leverbaar

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/20

4.1
| (335) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Volgt de contouren van het gezicht van je baby
De Philips Avent Soothie is ontworpen aan de hand van de natuurlijke vorm van het gezicht van je baby. Het gebogen, hartvormige schildje stoot niet tegen de neus van je kleintje. De Soothie is gemaakt van silicone van medische kwaliteit en wordt gedistribueerd naar ziekenhuizen door heel Europa*
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Flexibel silicone van medische kwaliteit

Volgt de contouren van het gezicht van je baby

  • Eendelig siliconen design

  • 0-6 maanden

  • Bevat geen BPA

  • 2 stuks

Volgt de contouren van het gezicht van je baby, voor meer comfort

Volgt de contouren van het gezicht van je baby, voor meer comfort

Het speciale gebogen hartvormige schild volgt de natuurlijke contouren van het gezicht van je baby, zodat het maximaal comfort biedt zonder tegen zijn of haar neusje te stoten.

Bestaat uit één stuk, gemaakt van 100% silicone van medische kwaliteit

Bestaat uit één stuk, gemaakt van 100% silicone van medische kwaliteit

De Soothie heeft een duurzaam ontwerp uit één stuk, volledig gemaakt van flexibele silicone van medische kwaliteit. Ons team van experts heeft de speen speciaal ontworpen voor baby's van 0-6 maanden

Gedistribueerd in ziekenhuizen door heel Europa*

Gedistribueerd in ziekenhuizen door heel Europa*

Het Philips Avent Soothie-assortiment wordt door heel Europa gedistribueerd. Artsen en verplegers delen het uit om baby's te kalmeren.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

335

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

14/06/2022

Nederland

Nederland

Top voor baby met borstvoeding

Onze baby wilde geen enkele speen echt graag, na veel proberen hielt hij er een wel vast maar hij had in het begin altijd ‘ruzie’ met de speen. Wild heen en weer bewegen met z’n hoofd etc. Nu deze spenen gekocht en het ging gelijk goed! Als hij nu na de voeding nog zuig behoefte pakt hij deze speen heel graag aan, heeft ons en het echt geholpen

Voordelen

Pakt makkelijk

Nadelen

Beetje zwaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

27/11/2021

Nederland

Nederland

Super

Baby weigert andere spenen. Deze voor het eerst gebruikt en erg fijn in gebruik. Baby slaapt fijn met de soothie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

19/11/2021

Nederland

Nederland

Uitstekende pasvorm

De spenen hebben een uitstekende pasvorm en onze dochter pakt de spenen goed

Voordelen

Pasvorm

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. De spenen van al onze Soothies hebben dezelfde vorm. De Soothies zijn gemaakt uit één stuk en van hetzelfde materiaal. Er is een verscheidenheid aan schildjes beschikbaar, met inbegrip van de spenen die in ziekenhuizen in Europa worden uitgedeeld.

  2. Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen