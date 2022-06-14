Het doosje was met de Soothie wordt meegelverd is simpel en klein. Daarom makkelijk in de tas mee te nemen en op te bergen. Hoewel ik even moest zoeken naar het lipje dat ik moest afbreken (de doorzichtige 'pull' letters zijn slecht zichtbaar), ging dat heel makkelijk en de rest is gelukkig zo stevig dat er geen andere stukjes van het doosje af konden breken. Wat ik erg makkelijk vond is dat het doosje echt simpel is in gebruik. Zo staat er precies hoeveel water er in moet om de spenen in de magnetron schoon te maken en is de gebruiksaanwijzing ook stap voor stap met zowel tekst als plaatjes uitgelegd. Wat betreft het steriliseren was ik in het begin bang dat ik de spenen kapot zou maken want de gebruiksaanwijzing zet tussen de 750-1000W en mijn magnetron kent alleen stappen van 600W en 1000W. Tot nu toe gaat het goed. Tenslotte de fopspenen zelf. Ja er zitten geen leuke beertjes op, geen oortjes, schattige oogjes. Zelf vind ik dat eigenlijk wel leuk. Ik ben toch de enige die daar naar kijkt. Ze zijn simpel, geen frutsels en effectief. Zelf vind ik het heerlijk. Door het materiaal ben ik ook niet bang dat er iets afbreekt waarin mijn kleintje zich kan verslikken.