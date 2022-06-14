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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Eendelig siliconen design
0-6 maanden
Bevat geen BPA
2 stuks
Het speciale gebogen hartvormige schild volgt de natuurlijke contouren van het gezicht van je baby, zodat het maximaal comfort biedt zonder tegen zijn of haar neusje te stoten.
De Soothie heeft een duurzaam ontwerp uit één stuk, volledig gemaakt van flexibele silicone van medische kwaliteit. Ons team van experts heeft de speen speciaal ontworpen voor baby's van 0-6 maanden
Het Philips Avent Soothie-assortiment wordt door heel Europa gedistribueerd. Artsen en verplegers delen het uit om baby's te kalmeren.
4.1
van 5
335
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Rosie23764
14/06/2022
Nederland
Top voor baby met borstvoeding
Onze baby wilde geen enkele speen echt graag, na veel proberen hielt hij er een wel vast maar hij had in het begin altijd ‘ruzie’ met de speen. Wild heen en weer bewegen met z’n hoofd etc. Nu deze spenen gekocht en het ging gelijk goed! Als hij nu na de voeding nog zuig behoefte pakt hij deze speen heel graag aan, heeft ons en het echt geholpen
Voordelen
Pakt makkelijk
Nadelen
Beetje zwaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Lemya
27/11/2021
Nederland
Super
Baby weigert andere spenen. Deze voor het eerst gebruikt en erg fijn in gebruik. Baby slaapt fijn met de soothie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
KOOPSTRA
19/11/2021
Nederland
Onderdeel van promotie
Uitstekende pasvorm
De spenen hebben een uitstekende pasvorm en onze dochter pakt de spenen goed
Voordelen
Pasvorm
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Soothie SCF099/22 Soothie
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
De spenen van al onze Soothies hebben dezelfde vorm. De Soothies zijn gemaakt uit één stuk en van hetzelfde materiaal. Er is een verscheidenheid aan schildjes beschikbaar, met inbegrip van de spenen die in ziekenhuizen in Europa worden uitgedeeld.
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen