Onze zoon (3,5 maand nu) gooide erg gemakkelijk zijn speen uit en ik vond het materiaal van de meeste spenen niet heel prettig. We waren dus dan ook erg benieuwd naar deze speen. Bij het openen was ik direct al enthousiast door de ‘feel’ van deze speen. Het materiaal voelt veel zachter en minder ‘koud’. De vorm is heel handig voor de neus en vormt ook mooi op de kin. En het bakje! Heel handig voor onderweg en dat je daar ook in kan steriliseren, dat vind ik eigenlijk echt de beste eigenschap tot nog toe! Er zitten in het bakje twee speentjes maar er past zelfs een derde bij (mocht dat nodig zijn). Bij het eerste proberen leek onze zoon deze speen aanzienlijk langer vast te houden dan andere spenen (de speen die tot nog toe het beste werkte was een ronde speen en ook een ronde buitenkant die wat van het gezicht af stond). We waren dus blij verrast! Helaas bij de keren daarna vloog deze er ook gemakkelijk uit. Ik denk dat het vooral met de vorm van de speen zelf, in de mond te maken heeft voor hem. Zijn tongriem is ook aan de korte kant dus mogelijk heeft hij een andere vorm nodig. Als die er ook in dit materiaal is dan zou dat het meest perfect zijn. Want eigenlijk zijn alle andere eigenschappen top. Geen afdruk op het gezicht en vriendelijk materiaal. Leuke opdrukjes ook - praktisch voor kleurenblinde mensen ook om aan te duiden welke je moet hebben (1 wel schoon ander niet etc). Dus wat ons betreft een prima speen!