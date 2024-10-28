De spenen komen verzorgd binnen en zitten in een mooi verpakt doosje. De spenen zien er vrolijk en kindvriendelijk uit, met mooie zachte kleuren en een lief printje erop. Mijn baby heeft een iets te kort tongriempje, maar daar merk ik met de Soother niks van. Mijn baby pakte direct het speentje en gaf hem direct veel troost. Hij past mooi in zijn mondje en sluit goed aan. Het bedenkt zijn neusje niet waardoor hij goed kan blijven ademen. Hij is fijn in gebruik door het randje die je kunt vast pakken. Met de bijgeleverde doosje kan ik de spenen in een handomdraai de speentjes uitkoken. Daarnaast is het een handig mee neem doosje die ik zo in mijn luiertas kan doen waarbij de speentjes schoon blijven. De speentjes zijn heel fijn voor mijn baby en het geeft hem echt troost. Hij voelt flexibel en zacht aan. Hij valt er ook makkelijker door in slaap. Het design is zoals eerder benoemd, kindvriendelijk en zacht. Zelf houd ik niet van felle kleuren. Mijn baby pakt hem goed en gaat nu overal mee. De speentjes zijn fijn in gebruik en gebruiksvriendelijk. Daarnaast ook onderhoudsvriendelijk. Een heel prettig en onmisbaar item voor mij en mijn baby.