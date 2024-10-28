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  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
  • Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

Niet meer leverbaar

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/02

4.7
| (434) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1
Vertrouw op het kalmerende effect vanaf dag 1. De Philips Avent ultra start-speen past precies in het kleine mondje van je pasgeborene en kan veilig gebruikt worden tot de leeftijd van 6 maanden. Wie er ook op de baby past, deze fopspeen zorgt voor comfort en geruststelling!
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Klein, licht en past precies

Kalmeert pasgeborenen vanaf dag 1

  • Ontworpen voor pasgeborenen

  • Orthodontisch en BPA-vrij

  • Verpakking van 2 stuks

  • 0-2 m

Lichte fopspeen voor pasgeborenen, veilig te gebruiken tot 6 maanden

Lichte fopspeen voor pasgeborenen, veilig te gebruiken tot 6 maanden

Onze speen voor pasgeborenen is speciaal ontworpen voor kleine mondjes en gezichtjes. Dankzij het lichte design zonder ringen is dit de ideale eerste fopspeen voor baby's tot 6 maanden oud. De vorm en grootte van de speen helpen je baby bij een moeiteloze overgang naar onze Philips Avent Ultra Air- en Ultra Soft-fopspenen, zodat altijd aan de natuurlijke zuigbehoeften wordt voldaan.

98% speenacceptatie*

98% speenacceptatie*

Op onze vraag hoe hun kleintje reageert op onze siliconenspenen met textuur, gaf gemiddeld 98% van de ouders aan dat hun kleintje de Philips Avent ultra-fopspeen accepteert.

Optimaal voor een gezonde ontwikkeling van de mond

Optimaal voor een gezonde ontwikkeling van de mond

Onze orthodontische, symmetrische, zachte siliconenspenen zijn ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

434

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

28/10/2024

Nederland

Nederland

De beste speentjes voor mijn kindje

De spenen komen verzorgd binnen en zitten in een mooi verpakt doosje. De spenen zien er vrolijk en kindvriendelijk uit, met mooie zachte kleuren en een lief printje erop. Mijn baby heeft een iets te kort tongriempje, maar daar merk ik met de Soother niks van. Mijn baby pakte direct het speentje en gaf hem direct veel troost. Hij past mooi in zijn mondje en sluit goed aan. Het bedenkt zijn neusje niet waardoor hij goed kan blijven ademen. Hij is fijn in gebruik door het randje die je kunt vast pakken. Met de bijgeleverde doosje kan ik de spenen in een handomdraai de speentjes uitkoken. Daarnaast is het een handig mee neem doosje die ik zo in mijn luiertas kan doen waarbij de speentjes schoon blijven. De speentjes zijn heel fijn voor mijn baby en het geeft hem echt troost. Hij voelt flexibel en zacht aan. Hij valt er ook makkelijker door in slaap. Het design is zoals eerder benoemd, kindvriendelijk en zacht. Zelf houd ik niet van felle kleuren. Mijn baby pakt hem goed en gaat nu overal mee. De speentjes zijn fijn in gebruik en gebruiksvriendelijk. Daarnaast ook onderhoudsvriendelijk. Een heel prettig en onmisbaar item voor mij en mijn baby.

Voordelen

Fijn opbergbakje waar je tegelijktijd de speentjes in kunt uitkoken. Fijne zachte structuur van de speen en pakt makkelijk door de baby op. Mooi deisgn met een zachte uitstraling.

Nadelen

Er kan geen speenknuffeltje eraan.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/04 ultra start

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/04 ultra start

24/10/2024

Nederland

Nederland

Fijne fopspeen zorgt voor blije baby

We hebben onlangs deze fopspeen mogen testen en zowel mijn baby als ik zijn er erg tevreden over. Ze houdt de speen goed in haar mond en lijkt er comfortabel mee, wat voor ons een groot pluspunt is. Het lichtgevende element is voor mij als ouder vooral handig tijdens de avonduren. Als ze 's nachts of in het donker behoefte heeft aan haar speen, kan ik hem snel en gemakkelijk terugvinden zonder gedoe. Bovendien lijkt zij het lichtgevende aspect zelf ook fijn te vinden, het geeft haar een geruststellend gevoel. Hoewel ze de speen niet de hele dag door gebruikt, wil ze hem graag wanneer ze een beetje verdrietig of moe is. Het kalmeert haar dan direct, wat ons beiden veel rust geeft. Het enige wat ik jammer vind, is dat er geen mogelijkheid is om de speen vast te maken aan haar rompertje. Een bevestiging zou handig zijn om te voorkomen dat hij kwijt raakt of op de grond valt. Maar over het algemeen ben ik erg tevreden met deze fopspeen en de baby gebruikt hem met veel plezier!

Voordelen

Snelle acceptatie, handig te vinden in het donker en zorgt voor geborgen gevoel

Nadelen

Niet te bevestigen aan bijvoorbeeld romper

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/08 ultra start Nighttime

22/10/2024

Nederland

Nederland

Perfecte speen

Fijne speen voor pasgeborenen. Mijn baby had in het begin na het drinken nog steeds veel zuigebehoefte, dus daar kwam deze speen goed van pas. Ook rustgevend tijdens krampjes.

Voordelen

Goed ontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/02 ultra start

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Soother SCF075/02 ultra start

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Uit een Amerikaanse consumententest van 2023 blijkt dat de getextureerde Philips Avent-speen die in onze Ultra-spenen wordt gebruikt een acceptatiepercentage van 98% heeft (n=201)

  2. Vervang om hygiënische redenen fopspenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt