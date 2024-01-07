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Niet meer leverbaar
1 fles
260 ml
Speen voor langzame toevoer
1m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.
Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.
4.7
van 5
298
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
MamaKO
07/01/2024
België
jammer dat deze niet meer gemaakt worden
Zoontje van 5 maand neemt enkel deze papflessen. Na navraag in winkel hoorde ik dat deze niet meer gemaakt worden. Hij weigert de nieuwe flessen. Jammer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF033/15 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF033/15 Natural-babyfles
van gestel
11/06/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
super fles
voor een moeder die geen borstvoeding geeft is de nieuwe avent fles een uitkomst..de speen is net een borst...super fles
Voordelen
handig met vast houden makkelijk schoon te maken
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF033/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF033/17 Natural-babyfles
Reinier3
07/06/2019
Nederland
Onderdeel van promotie
Top fles!
Onze dochter wil alleen maar uit een Avent fles drinken naast borstvoeding, met deze fles boert ze minder. Wij willen geen andere meer!
Voordelen
Grote fles, ze krijgt niet in een keer teveel binnen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF033/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF033/17 Natural-babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011
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