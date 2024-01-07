Mijn zoon houdt van deze zuigfles, hij begreep snel hoe hij het moest gebruiken. De fles van Philihs heeft geen geur van plastic of gom, het is gemaakt van goed plastic, mijlen zijn niet dissipterend na sterilisatie of wassen. De tepel is zacht en het gat erin was nooit stapel met een melk en een formule. Fles kan eenvoudig worden bevestigd aan de borstpomp van philips. Ik zou deze zuigfles aan iedereen aanbevelen.