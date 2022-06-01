Ik ben fan van de Philips Avent. Eerder ook al de borstkolf en kleinere maat spenen gehad. Deze maat 4 is perfect voor mijn dochter die snel haar fles leegdrinkt. Het gaat op een goed tempo maar niet te snel waardoor zij zich verslikt. Komt geen extra lucht bij en de fles houdt goed vast qua vorm. Ook zodat zij deze zelf kan vasthouden wat ze nu graag doet. De bijgeleverde fles van 330 ml is voor ons wel veel te groot. De hoeveelheden die zij krijgt komen daar niet bij in de buurt dus wij hebben deze niet gebruikt. De 'normale' fles met 260ml is groot genoeg en daardoor ook veel handzamer.