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Niet meer leverbaar
1 fles
330 ml
Spenen voor snelle toevoer
6 m+
De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.
Bijtvaste, gladde speen voor de wisselende behoeften van je opgroeiende baby.
Kussentjes en ribbels in de speen zorgen voor flexibiliteit zonder dat de speen inklapt, voor een ononderbroken voeding.
4.8
van 5
117
Reviews & awards
99%
beveelt dit product aan
Jenn9024
01/06/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Baby drinkt goed uit deze fles
Mijn dochter dronk heel goed uit de Philips avent fles en kreeg ook makkelijk het laatste beetje uit de fles. De fles is goed schoon te maken en fijn met schudden dat de fles wat groter is.
Voordelen
Groter dus makkelijker schudden
Nadelen
Gaatje speen geeft sinds iets te veel melk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles
Craenvogel
01/06/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Een praktische fles
Wat valt er over deze fles te zeggen? Het is een simpele maar praktische fles wat vooral fijn is door de verschillende speentjes die je ervoor kunt aanschaffen. Tijdens dat mijn kleine nog borstvoeding en afgekolfd melk kreeg gebruikte wij de spenen 0/1 om dit zo veel mogelijk te evenaren. Dus gewoon positief over het product!
Voordelen
Goed in gebruik, makkelijk schoon te maken
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles
Craenvogel6
26/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Een praktische fles
Wat valt er over deze fles te zeggen? Het is een simpele maar praktische fles wat vooral fijn is door de verschillende speentjes die je ervoor kunt aanschaffen. Tijdens dat mijn kleine nog borstvoeding en afgekolfd melk kreeg gebruikte wij de spenen 0/1 om dit zo veel mogelijk te evenaren. Dus gewoon positief over het product!
Voordelen
Praktisch, verschillende spenen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF036/17 Natural-babyfles
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011