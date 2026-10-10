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Philips ondersteuning
SCD596/21
Hoe reinig en desinfecteer ik de Philips Avent-borstkolf?
Hoe moet ik afgekolfde moedermelk bewaren?
Kan ik meer melk afkolven met een hoger zuigniveau?
Wanneer moet ik een borstkolf kopen?
Welke bh's zijn geschikt voor mijn Philips Avent elektrische borstkolf?
Waarom beslaat mijn draagbare handsfree borstkolfbeker en kan ik dit voorkomen?
Hoe lang moet ik kolven? Wanneer moet ik stoppen?
Wat is het maximale zuigniveau van mijn Philips Avent elektrische borstkolf?
Hoe kies ik de juiste maat borstbeschermer/inzetstuk voor mijn draagbare borstkolf?
Hoe gebruik ik de Philips Avent handsfree draagbare borstkolf?
Wat zijn de voordelen van de handsfree draagbare borstkolf?
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