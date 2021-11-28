ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding
  • Eenvoudig te combineren met borstvoeding

Niet meer leverbaar

Philips AventNatural-starterset voor pasgeborenen

SCD301/04

4.6
| (210) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan
Eenvoudig te combineren met borstvoeding
Onze Natural-fles met ultrazachte speen lijkt meer op de borst. De brede, borstvormige speen met flexibel, spiraalvormig design en comfortkussentjes voor natuurlijk aanleggen zorgt dat borst- en flesvoeding gemakkelijk kunnen worden gecombineerd.
Bekijk alle voordelen

Op een natuurlijke manier aanleggen

Eenvoudig te combineren met borstvoeding

  • Starterset voor pasgeborenen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De brede speenvorm lijkt op een borst, voor natuurlijk aanleggen

De vorm van de brede speen lijkt op die van een borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

Ultrazachte speen om het gevoel van de borst na te bootsen

De speen heeft een ultrazachte textuur om het gevoel van de borst na te bootsen.

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Flexibel, spiraalvormig design in combinatie met comfortkussentjes

Het flexibele, spiraalvormige design en onze unieke comfortkussentjes creëren samen een flexibele speen en zorgen zo voor een natuurlijke voeding zonder dat de speen inklapt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

210

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

28/11/2021

Nederland

Nederland

Super handig!

Flesjes zijn uitstekend, niks op aan te merken . De speen in dit pakket helemaal blij mee. Onze zoon houd normaal gesproken niet zo van speentjes, maar op de een of andere manier wilde hij de speen in dit pakket wel graag hebben. Bij andere spenen spuugt hij ze vaak uit, deze blijft hij lang op zuigen.

Voordelen

Goede Speen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen

22/11/2021

Nederland

Nederland

goede, stevige flessen met praktische spenen

Ik maak met veel plezier gebruik van de avent natrural flessen. Ze zijn van goede kwaliteit, zijn degelijk en gaan lang mee. Ik was bang voor tepel/speen verwarring bij mijn zoontje vanwege borstvoeding, maar gelukkig hebben we hier helemaal geen last van gehad. Daarnaast zuigt ons zoontje zeer weinig (valse) lucht aan bij het leegdrinken van de flessen. Bij eerdere flessen had hij hier wel veel problemen mee. We hebben met name gebruik gemaakt van speenmaat 0 en 1 vanwege de borstvoeding. In het geval van flesvoeding zouden we wellicht wel al eerder overgeschakeld zijn naar een grotere speenmaat.

Voordelen

degelijke kwaliteit flessen, zuigt weinig tot geen valse lucht aan, de flessen zijn compatibel met de avent borstkolf waardoor je geen extra connectors nodig heb

Nadelen

product wordt vrij snel 'vaal' door het vele schoonmaken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen

22/11/2021

Nederland

Nederland

Super fijne flessen en spenen!

Het pakket is alles wat je nodig hebt, inclusief de afwasborstel! Compleet en de baby accepteert de spenen makkelijk en goed! Geen darmkrampen. In combinatie met de sterilisator van avent een top combi!

Voordelen

Complete set! Betaalbaar en doet wat het moet doen!

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD301/01 Natural-starterset voor pasgeborenen

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. 0% BPA, volgens EU-richtlijn 10/2011

  2. Wat zijn darmkrampjes en hoe beïnvloeden ze je baby? Darmkrampjes worden gedeeltelijk veroorzaakt door het inslikken van lucht bij het voeden. Dit zorgt voor ongemak in het spijsverteringssysteem van de baby. Symptomen zijn onder andere huilerig gedrag.