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  • Stijlvolle, elegante weekendtas
  • Stijlvolle, elegante weekendtas
  • Stijlvolle, elegante weekendtas
  • Stijlvolle, elegante weekendtas
  • Stijlvolle, elegante weekendtas
  • Stijlvolle, elegante weekendtas

Niet meer leverbaar

Philips AventAvent-reistas

SCD149/60

3.1
| (40) Reviews & awards
Stijlvolle, elegante weekendtas
Deze ruime Avent-reistas is zeer geschikt voor weekendjes weg, overnachtingen bij opa en oma of als handbagage bij vliegreizen, en is van alle gemakken voorzien.
Bekijk alle voordelen

Babyreistas voor langere reizen

Stijlvolle, elegante weekendtas

  • Zwart

Lichtgewicht microvezel, makkelijk af te nemen

Lichtgewicht microvezel, makkelijk af te nemen

Microvezel is licht en gemakkelijk schoon te maken.

Met uitneembaar verschoningskussen

Isoleertas

Isoleertas

Isoleertas die 2 Avent-flessen met voorgekookt heet water gedurende enkele uren warm, of koude flesvoeding/moedermelk gedurende enkele uren koel houdt

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

40

Reviews & awards

31/10/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/60 Avent ThermaBag van neopreen

03/02/2011

Nederland

Nederland

Goed product

Het is een mooi klein tasje. Er kunnen precies 4 VIA bekers in, deze zitten dan strak op en naas elkaar zodat ze niet kunnen omvallen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent ThermaBag van neopreen

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Voordelen

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Nadelen

Can't machine wash, only sponge dry

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

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