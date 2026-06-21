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Alle series

  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

Niet meer leverbaar

Shaver series 9000SkinIQ elektr. scheerapparaat SkinIQ voor nat/droog

S9982/55

4.4
| (2375) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
Ontdek 's werelds meest intelligente scheerapparaat met AI: Philips Shaver Series 9000. Scheert op huidniveau met het Lift & Cut-scheersysteem, terwijl de SkinIQ-technologie drukfeedback in realtime geeft om je huid te beschermen.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Voor superieure dichtheid, zelfs op een baard van 5 dagen

Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

  • Op huidniveau

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • Pressure Guard-sensor

  • 360-D flexibele scheerhoofden

  • Tot wel 5 jaar garantie******

Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

Op huidniveau met Lift & Cut scheersysteem

Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.

Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen

Knipt het haar in elke richting met 360 graden roterende bladen

De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360-graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging**.

Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

2375

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

21/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

Beter laat dan nooit!!

Ik scheer me al 53jaar met het scheerblad systeem. Ben nu overgestapt naar het Philips systeem. Na enkele weken gewenning moet ik zeggen……had ik het Philips systeem maar veel sneller gebruikt! Veel zachter voor mijn huid en veel zachter voor mijn oren, dit in verband met de geluidsproductie van het apparaat!

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-08

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/10 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-08

19/06/2026

België

België

Geverifieerde koper

fantastisch machine wel dicht kort ben eer content

Voordelen

zacht voor de huid

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-01

06/04/2026

België

België

Geverifieerde koper

scheerapparaat

gemakkelijk hanteerbaar het beste scheerapparaat tot nu toe

Voordelen

handig met veel informatie

Nadelen

tot nu toe n,iets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. versus voorganger Philips 9000-serie

  2. in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen

  3. * Vergeleken met niet-gecoat materiaal

  4. * * Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019

  5. * * * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof ten opzichte van water in de cassette

  6. * * * * 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.​