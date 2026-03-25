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Nano SkinGlide-coating
SteelPrecision-mesjes
Motion Control-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Tot wel 5 jaar garantie*****
Een beschermende coating bevindt zich tussen de scheerkoppen en uw huid om het scheren soepeler te laten verlopen. Deze laag is gemaakt met tot wel 250.000 micro-tech bolletjes per vierkante centimeter en verbetert het glijvermogen over de huid met tot 30%***, wat helpt om irritatie te verminderen en comfortabel dagelijks scheren te ondersteunen.
Met tot wel 90.000 bewegingen per minuut snijden de SteelPrecision-mesjes per beweging meer haren af voor een gladde en efficiënte scheerbeurt. De 45 hoogwaardige mesjes zijn zelfslijpend en in Europa vervaardigd voor betrouwbare scheerprestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.
De technologie voor bewegingsdetectie houdt bij hoe u zich scheert en leidt u richting een efficiëntere beweging. Na slechts drie scheerbeurten bereikte het merendeel van de mannen een betere scheertechniek met minder scheerbewegingen***, wat helpt het comfort en de consistentie in uw dagelijkse routine te verbeteren.
4.3
van 5
2959
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Paul DB
25/03/2026
België
Geverifieerde koper
Topproduct aan een eerlijke prijs.
Zeer goed scheerapparaat aan een aangename prijs. Comfortabel en voorzien van alle accesoires. Topproduct,net zoals mijn vroegere Philips scheerapparaten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7887/55 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Webzot
16/03/2026
België
Geverifieerde koper
Scheren zonder zorgen
Eindelijk eens een scheerapparaat waarbij ik geen uitslag krijg op mijn keel. Door deze reden scheer ik me al jaren met een scheermes. Nu wou de zoon een elektrisch apparaat. We hebben samen gezocht en gevonden. De meeste mensen zijn er tevreden van, en toch hoor je veel dat uitslag in de hals bij dit toestel niet voorkomt.
Voordelen
Goed scheren, zonder uitslag.
Nadelen
-
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7882/54 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
E.Boyen
24/02/2026
België
Geverifieerde koper
Het produkt doet wxat het belooft.
De shaver scheert bijzonder glad,is gemakkelijk netjes te houden en ik heb geen last van brandende wangen;
Voordelen
Scheert glad.Gemakkelijk in gebruik
Nadelen
Prijzig
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 S7886/78 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
vergeleken met niet-gecoat materiaal
Getest in vergelijking met Philips-serie 3000.
Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000- en GroomTribe-app in 2019.
Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette
2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.