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Niet meer leverbaar
ComfortCut-messysteem
30 min. draadloos gebruik/8 uur opladen
SmartClick-precisietrimmer
Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Ons ComfortCut-messysteem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid en beschermt deze.
Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.
Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel nat en droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.
4.1
van 5
167
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
01/03/2021
België
Geverifieerde koper
Gemakkelijk precisie produkt
Zelfs langere baard wordt glad geschoren alsook de draaiende haartjes worden kortgewiekt.
Voordelen
Geen draad
Nadelen
Misschien wat lang opladen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
egjc
27/02/2021
België
Geverifieerde koper
doet wat het moet
heel tevreden van het toestel, zijn geld meer dan waard. Eenvoudig in onderhoud en mooi glad geschoren ;-)
Voordelen
eenvoudig in gebruik en onderhoud
Nadelen
nog geen ontdekt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
VWPa
24/02/2021
België
Geverifieerde koper
Glad geschoren in 1,2,3,...
Heel tevreden over dit apparaat, heel handig en met een lange gebruiksduur. Uiterst gemakkelijk om mee te nemen op weekend in de camper. Mooi design, ligt goed in de hand en scheert behoorlijk kort. Geen huidirritatie.
Voordelen
mooi design, lange gebruiksduur van de batterij, geen huidirritatie
Nadelen
nihil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5050/04 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering