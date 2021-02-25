ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
  • Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide

Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5050/04

4.1
| (167) Avis | 81% recommandent ce produit
Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide
Le rasoir AquaTouch vous offre un rasage rafraîchissant tout en protégeant votre peau. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour une meilleure protection.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Protège la peau 10 x mieux qu'un rasoir manuel

Un rasage respectueux de la peau, à sec ou sur peau humide

  • Lames ComfortCut

  • 30 min d'autonomie pour 8 h de charge

  • Tondeuse de précision SmartClick

Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau

Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau

Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter votre peau. Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

167

Avis

81%

recommandent ce produit

25/02/2021

België

België

Acheteur vérifié

ce produite est un excellent rapport qualité prix

très content quant l'utilisation, silencieux et excellente autonomie

Avantages

silencieux et efficace

Contre

néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/04 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/04 Rasoir électrique 100 % étanche

10/06/2020

France

France

Acheteur vérifié

Très bon rasoirs

Très bon rasoir. Suit bien les contours du visage. Silencieux. Tondeuse pas encore testée.

Avantages

Silencieux. Bonne tête mobile

Contre

Réservoir de résidus petit. La mise en place de la tondeuse est pas trop évidente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/64 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/64 Rasoir électrique 100 % étanche

19/01/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit, bon rapport qualité-prix !

Excellent produit, facile d'utilisation et d'entretien. Ensemble très complet avec sa tondeuse corps associée. Très bon rapport qualité-prix !

Avantages

Facile d'utilisation et d'entretien. Ensemble très complet avec sa tondeuse corps associée.Charge rapide : très pratique lorsqu'on est en voyage.

Contre

Aucun inconvénient constaté à ce jour.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/64 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/64 Rasoir électrique 100 % étanche

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation