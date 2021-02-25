Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Lames ComfortCut
30 min d'autonomie pour 8 h de charge
Tondeuse de précision SmartClick
Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter votre peau. Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
4.1
sur 6
167
Avis
81%
recommandent ce produit
Mister D
25/02/2021
België
Acheteur vérifié
ce produite est un excellent rapport qualité prix
très content quant l'utilisation, silencieux et excellente autonomie
Avantages
silencieux et efficace
Contre
néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/04 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/04 Rasoir électrique 100 % étanche
Dafe1974
10/06/2020
France
Acheteur vérifié
Très bon rasoirs
Très bon rasoir. Suit bien les contours du visage. Silencieux. Tondeuse pas encore testée.
Avantages
Silencieux. Bonne tête mobile
Contre
Réservoir de résidus petit. La mise en place de la tondeuse est pas trop évidente.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/64 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/64 Rasoir électrique 100 % étanche
Rikou85340
19/01/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit, bon rapport qualité-prix !
Excellent produit, facile d'utilisation et d'entretien. Ensemble très complet avec sa tondeuse corps associée. Très bon rapport qualité-prix !
Avantages
Facile d'utilisation et d'entretien. Ensemble très complet avec sa tondeuse corps associée.Charge rapide : très pratique lorsqu'on est en voyage.
Contre
Aucun inconvénient constaté à ce jour.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/64 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5050/64 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation