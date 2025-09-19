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Alle series

  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
  • Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid

Shaver 3000 SeriesElektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S3244/12

4.2
| (2047) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan
Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid
Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry elektrisch scheerapparaat zorgt voor een comfortabele, schone scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid. 5D Pivot & Flex Heads, 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes en nat en droog gebruik zorgen elke keer weer voor uitstekende, betrouwbare resultaten.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Met SkinProtect-technologie

Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid

  • 5D Pivot & Flex-scheerhoofden

  • PowerCut-mesjes

  • Corrosiebestendig scheersysteem

  • Nat en droog scheren

5D Pivot & Flex koppen blijven dicht bij elke hoek en bocht

5D Pivot & Flex koppen blijven dicht bij elke hoek en bocht

Door te buigen en te draaien in vijf richtingen volgt het hoofd elke ronding van je gezicht en snijdt net boven huidhoogte voor een schone, comfortabele scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid.

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche

Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

2047

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

19/09/2025

België

België

Geverifieerde koper

scheermachine

Doet wat hij beloofd; altijd een goed resultaat. tip top

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Deze review is gemaakt voor Shaver 3000 Series S3144/00 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

19/06/2024

België

België

Geverifieerde koper

Shaver

Nihil aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3230/52 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3230/52 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

01/10/2023

België

België

Geverifieerde koper

Dit produkt moet je kopen

Het toestel ligt goed in de hand, het werkt heel zacht.

Voordelen

eenmaal opgeladen en werkt nog altijd na een maand

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3134/57 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3134/57 Wet & Dry elektrisch scheerapparaat, Series 3000

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 