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Niet meer leverbaar
Oplaadbare Li-ionbatterij
Precisiekam met 14 lengtestanden
Nat en droog gebruik
Batterij-indicator
Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12.000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.
Het innovatieve 360 mes kan in alle richtingen buigen en past zich aan de contouren van uw gezicht aan. Het ontwerp maakt continu contact met de huid en continue controle mogelijk. Zo kunt u eenvoudig lastig bereikbare plekjes trimmen en scheren, met minder bewegingen en veel comfort.*
Trim je baard op een nauwkeurige lengte met de precisietrimkam en kies jouw gewenste lengte uit 14 lengtestanden (0,4-10 mm).
4.3
van 5
1900
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Larebo
25/07/2026
België
Geverifieerde koper
Ideale scheermesje
Heel blij dat ik dit apparaat heb! This niet zo glad als mijn scheermachine maar ben er heel tevreden mee. Ideale trimmer voor mijn Sik en Nek.
Voordelen
Veilig scheren
Nadelen
Niet zo glad als scheermachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6542/15 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6542/15 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-12
Rik 99
26/05/2026
België
Geverifieerde koper
Oneblade. Product met enkel voordelen..
De Oneblade is licht, makkelijk hanteerbaar en accuraat.
Voordelen
Licht, makkelijk hanteerbaar en accuraat.
Nadelen
Geen tot op vandaag..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2020-03-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2020-03-01
DeGebruiker
02/11/2025
België
Geverifieerde koper
Topmachientje
Dit is een ontzettend goed product! Makkelijk in gebruik. Ik gebruik het voor het trimmen van m'n baard en het scheren van delen rond m'n baard. Echt zeer makkelijk in gebruik en onderhoud. Batterij gaat lang mee. ZEER handig te gebruiken, ik ben super content.
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6552/15 Gezicht en lichaam
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6552/15 Gezicht en lichaam
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Vergeleken met zijn voorganger tijdens het scheren
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.