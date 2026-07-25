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Niet meer leverbaar
Oplaadbare Li-ionbatterij
Precisiekam met 12 lengtestanden
Nat en droog gebruik
Batterij-indicator
De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.
Trim op de gewenste stoppellengte. Uw Philips OneBlade wordt geleverd met een precisiekam met 12 lengtestanden die u kunt gebruiken om alles te creëren, van een stoppelbaard tot een strakke trimbeurt en een langere baardstijl.
Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.
Prijzen
4.3
van 5
1900
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Larebo
25/07/2026
België
Geverifieerde koper
Ideale scheermesje
Heel blij dat ik dit apparaat heb! This niet zo glad als mijn scheermachine maar ben er heel tevreden mee. Ideale trimmer voor mijn Sik en Nek.
Voordelen
Veilig scheren
Nadelen
Niet zo glad als scheermachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6542/15 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6542/15 Gezicht en lichaam
Date of Use 2026-05-12
Rik 99
26/05/2026
België
Geverifieerde koper
Oneblade. Product met enkel voordelen..
De Oneblade is licht, makkelijk hanteerbaar en accuraat.
Voordelen
Licht, makkelijk hanteerbaar en accuraat.
Nadelen
Geen tot op vandaag..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2020-03-01
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam
Date of Use 2020-03-01
DeGebruiker
02/11/2025
België
Geverifieerde koper
Topmachientje
Dit is een ontzettend goed product! Makkelijk in gebruik. Ik gebruik het voor het trimmen van m'n baard en het scheren van delen rond m'n baard. Echt zeer makkelijk in gebruik en onderhoud. Batterij gaat lang mee. ZEER handig te gebruiken, ik ben super content.
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6552/15 Gezicht en lichaam
Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6552/15 Gezicht en lichaam
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.