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Trimmen, scheren en stylen
Geschikt voor haar van alle lengtes
3 opzetbare stoppelkammen
Oplaadbaar, nat en droog te gebruiken
De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.
Trim uw baard op de gewenste stoppellengte. Uw Philips OneBlade-scheermes komt met 3 stoppelbaardkammen. 1 mm voor een '5 o'clock shadow', 3 mm voor een normale stoppelbaard en 5 mm voor een lange stoppelbaard.
Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.
4.3
van 5
4425
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Rasper.
03/07/2025
België
Geverifieerde koper
Heel praktisch en praktische geen onderhoud.
Zelfde als met zeep scheren, met af en toe een kleine hap eruit!
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP420/50 360 vervangend mesje
voorbeeld Jansen
22/09/2023
België
Geverifieerde koper
produkt voldoet aan mijn verwachtingen
Ik gebruik dagelijks OneBlade : compact toestel ,handig in gebruik, zeer gemakkelijke bediening, mesjes gaan lang mee. Handig toestel om mee te nemen op reis.
Voordelen
compact, doet wat het moet. Gemakkelijke bediening.
Nadelen
nihil voor mij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2721/20 Gezicht
Wienerberger
03/12/2021
België
Geverifieerde koper
Super
Het beste op de markt, super licht en uitstekend resultaat
Voordelen
Prima baardtrimmer
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor QP2530/30 OneBlade
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor een optimale scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Werkelijke resultaten kunnen variëren.