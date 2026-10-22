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17
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Uren
55
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10
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Seconden
CP0363
Baardkam voor OneBlade
Deze kam is voor uw OneBlade. Met deze kam kunt u uw baard trimmen en stylen zoals u dat wilt. Gegarandeerde precisie voor de look die u in gedachten hebt.
QP2724/14
MG9540/15R1
MG9555/15R1
MG9710/90R1
MG9710/93R1
MG9720/90R1
QP2515/16R1
QP2520/25R1
QP2520/60R1
QP2620/20R1
Grijs
Haarlengte: 2 mm
Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.