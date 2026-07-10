Ik zocht al een tijdje naar trimmer die perfect voor me is en ik heb hem eindelijk gevonden. De MG9710 is gewoon weg subliem. Hij is heel gemakkelijk om te gebruiken en super accuraat. Ik gebruik hem nu ongeveer een maand en ik heb de batterij nog niet moeten opladen na 6 scheerbeurten. Ik denk niet dat ik ooit nog een andere scheermachine nodig heb.