All-in-One Trimmer

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CP2133/01
Verstelbare baardkam voor uw alles-in-één trimmer
Met deze kam voor de alles-in-één trimmer kunt u uw baard trimmen en stylen zoals u dat wilt met verschillende instellingen. Gegarandeerde precisie voor de look die u in gedachten hebt.
MG7920/15R1
MG7940/75R1
MG9540/15R1
MG9555/15R1
MG7940/75
MG7950/15
MG9555/15
MG7940/15R1
MG7950/15R1
MG9530/15R1
Alles-in-één trimmer
Zwart
Afmeting: 1-3 mm