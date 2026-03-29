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Niet meer leverbaar
11in1: gezicht, hoofd en lichaam
Zelfslijpende stalen mesjes
BeardSense-technologie
Deze alles-in-één trimmer biedt 11 hulpstukken voor al uw scheer- en trimbehoeften. Trim en style uw gezichtshaar, knip uw haar en verwijder lichaamshaar.
De trimmer en de set met meerdere kammen bieden 11 lengtestanden van 0,5 tot 16 mm in precisiestappen van 1 mm voor kortere en langere baardstijlen. Maak scherpe randen en maak wangen, kin en nek schoon met de metalen trimmer om uw look af te maken.
Scheer comfortabel onder de nek met ons scheerhulpstuk voor het lichaam. Een uniek huidbeschermingssysteem beschermt gevoelige gebieden terwijl u zich scheert tot 0,5 mm. U kunt ook lichaamshaar trimmen met de opzetkam.
4.4
van 5
1779
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Becar
29/03/2026
België
Geverifieerde koper
De All-in-One Trimmer is een handig apparaat
De All-in-One Trimmer ligt goed in de hand bij het gebruik. De zelfslijpende messen zijn van zeer goede kwaliteit. Opladen gebeurt eenvoudig en snel. Wisselen van de opzetstukken gaat vlot. Handig is de gebruikshandleiding met duidelijke afbeeldingen.
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer
Eddy70
28/07/2025
België
Geverifieerde koper
Top tondeuse
Heel erg tevreden over dit toestel: gebruik het vooral voor baard en snor, maar ook om mijn haar mooi bij te werken. Batterij laadt snel op en gaat lang mee. Heel uitgebreide accesoires. Top !!
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam
Duschka007
27/03/2025
België
Geverifieerde koper
scheerapparaat en trimmer
goede kwaliteit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten