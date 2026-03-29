ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling

Niet meer leverbaar

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5930/15

4.4
| (1779) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Eén hulpmiddel, volledige styling
Maak uw persoonlijke look met deze veelzijdige trimmer, met 11 hoogwaardige hulpstukken voor het stylen van uw gezicht, hoofd, en lichaam. Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes blijven net zo scherp als dag één zonder olie voor een nauwkeurige trim.
Bekijk alle voordelen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor gezicht, haar en lichaam

Eén hulpmiddel, volledige styling

  • 11in1: gezicht, hoofd en lichaam

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • BeardSense-technologie

Alles-in-één voor gezicht, hoofd en lichaam

Deze alles-in-één trimmer biedt 11 hulpstukken voor al uw scheer- en trimbehoeften. Trim en style uw gezichtshaar, knip uw haar en verwijder lichaamshaar.

Voor een gelijkmatige trimbeurt en scherpe randen

De trimmer en de set met meerdere kammen bieden 11 lengtestanden van 0,5 tot 16 mm in precisiestappen van 1 mm voor kortere en langere baardstijlen. Maak scherpe randen en maak wangen, kin en nek schoon met de metalen trimmer om uw look af te maken.

Zeg vaarwel tegen lichaamshaar

Scheer comfortabel onder de nek met ons scheerhulpstuk voor het lichaam. Een uniek huidbeschermingssysteem beschermt gevoelige gebieden terwijl u zich scheert tot 0,5 mm. U kunt ook lichaamshaar trimmen met de opzetkam.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

    USB-wandadapter HQ87

    CP0909/01
    • Ladyshaves 8000/6000
    • All in One-trimmers 9000/7000/5000
    • Scheerapparaten 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pins adapter (7,5 Watt) is geschikt voor EU-landen

    USB-kabel

    CP1788/01
    • Alleen compatibel met USB-apparaten
    • Zwart
    • Snoerlengte: 92 cm
    • 2 pinnen

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

1779

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

29/03/2026

België

België

Geverifieerde koper

De All-in-One Trimmer is een handig apparaat

De All-in-One Trimmer ligt goed in de hand bij het gebruik. De zelfslijpende messen zijn van zeer goede kwaliteit. Opladen gebeurt eenvoudig en snel. Wisselen van de opzetstukken gaat vlot. Handig is de gebruikshandleiding met duidelijke afbeeldingen.

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer

28/07/2025

België

België

Geverifieerde koper

Top tondeuse

Heel erg tevreden over dit toestel: gebruik het vooral voor baard en snor, maar ook om mijn haar mooi bij te werken. Batterij laadt snel op en gaat lang mee. Heel uitgebreide accesoires. Top !!

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam

27/03/2025

België

België

Geverifieerde koper

scheerapparaat en trimmer

goede kwaliteit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten