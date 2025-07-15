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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
  • Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit

HX9917/88

HX992W

4.4
| (433) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Grijs
Grijs
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel
De DiamondClean Smart 9400 is onze beste tandenborstel, voor complete verzorging. Hoogwaardige opzetborstels zorgen voor een volledige mondhygiëne. Onze Smart Sensor-technologie geeft u persoonlijke feedback en coaching op maat.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Complete verzorging voor een gezondere mond

Tot 20x meer tandplakverwijdering met All-in-One-opzetborstel

  • Tot 20x meer tandplakverwijdering

  • Tot wel 7x gezonder tandvlees

  • 4 poetsstanden, 3 sterktes + vibrerende lichtgevende druksensor

  • Oplaadreisetui met USB + Oplaadglas

  • Persoonlijke begeleiding via de Philips Sonicare-app

20x effectiever tegen tandplak*, zacht voor het tandvlees

20x effectiever tegen tandplak*, zacht voor het tandvlees

Iedereen poetst anders en daarom staan de borstelharen van deze opzetborstel in verschillende richtingen. Zo verwijdert u tandplak, ongeacht uw poetstechniek. Onze A3 All-in-One opzetborstel reinigt het grondigst en verwijdert tot wel 20x meer tandplak. Bovendien is uw tandvlees 15x gezonder in zes weken en verwijdert u hiermee in nog geen twee dagen tot wel 100% meer verkleuringen dan met een handtandenborstel.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare-tandenborstels reinigen uw tanden en tandvlees zacht en effectief met tot wel 62.000 borstelbewegingen per minuut. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.

Onze druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

Onze druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvlees te beschermen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

433

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

15/07/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

9400

Dit is een geavanceerdere versie dan de 9000, met een extra schrobsensor en een locatiesensor. Als je poetstechniek al goed is of als je veel ervaring hebt, is de 9000 een uitstekende keuze. Anders is de 9400 aan te raden. Over het algemeen ben ik zeer tevreden over dit model. Het heeft vier poetsstanden met drie intensiteitsniveaus, met (4x3=)12 combinaties die aan de meeste van je behoeften kunnen voldoen. In tegenstelling tot de Prestige 9900 hoef je niet te wisselen tussen poetsstanden via de mobiele app, wat een pluspunt is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Elektrische sonische tandenborstel met app - Wit

15/05/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De beste tandenborstel

Ik heb altijd gepoetst met een Philips tandenborstel en ik ben nog steeds heel tevreden. Ook de service binnen de garantieperiode is uitstekend. Een betere tandenborstel is er niet

Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische sonische tandenborstel met app - Zwart

Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische sonische tandenborstel met app - Zwart

10/07/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ideale tandenborstel

Deze tandenborstel is niet alleen mooi maar heeft ook enorm veel verschillende standen. Mijn gebit is en voelt heerlijk schoon en het bijgeleverde oplaadglas vind ik ook erg handig.

Voordelen

Gebruiksgemak en de vele standen.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische sonische tandenborstel met app - Zwart

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Elektrische sonische tandenborstel met app - Zwart

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. in vergelijking met een handtandenborstel.

  2. in 6 weken, t.o.v. een handtandenborstel.

  3. in nog geen 2 dagen, t.o.v. een handtandenborstel.