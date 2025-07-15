Heel simpel, een megafijne tandenborstel. Ik was de Oral B elektrische tandenborstels gewend, maar vanaf moment 1 was dit al een compleet andere ervaring. In plaats van simpel draaien poetst deze tandenborstel met trillingen. Het is even wennen aan het begin maar zodra je de resultaten ziet en voelt ben je er zo aan gewend en mega tevreden mee. Ik voel echt verschil in mijn tandvlees en mijn tanden voelen ook glad aan na kort poetsen. De verschillende standen zijn ook heel fijn, passend bij wat je doel is voor het poetsen. Ik mis alleen wel een tongpoetsstand. De travel pack is mega fijn, laadt simpel op en glijdt zo in je tas. Ziet er ook heel netjes uit. Alleen de standaard oplader is een beetje aan de grote kant. Ik snap het idee, voor een (mooi design) glas in de badkamer, helaas hebben wij thuis weinig ruimte waardoor het niet in de kast past terwijl dat met een compacte oplader wel kan.