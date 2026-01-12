Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
HX9004/87
De opzetborstel voor dagelijkse reiniging
Gebruik deze vervangende Intercare-opzetborstel van Philips Sonicare om verborgen tandplak tussen de tanden te verwijderen. Voor een geweldige reiniging, elke dag weer.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Set van 4 opzetborstels
totaal
recurring payment
Onze Intercare-opzetborstel maakt gebruik van extra lange borstelharen om tot 3 keer meer tandplak te verwijderen** tussen de tanden en op moeilijk bereikbare plekken.
Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief, en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.
Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn zorgvuldig ontworpen en klinisch getest. U kunt er dus zeker van zijn dat ze voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit, veiligheid en prestaties.
Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.
Deze opzetborstel is compatibel met alle elektrische tandenborstels van Philips Sonicare.*** U kunt de opzetborstel eenvoudig op- of afklikken om deze te vervangen en schoon te maken.
We streven ernaar het gebruik van plastic op fossiele brandstoffen in onze producten te verminderen. Daarom bestaat deze opzetborstel voor 70% uit bioplastics.*
Al onze opzetborstels worden geleverd in papieren verpakkingen die kunnen worden gerecycled waar faciliteiten beschikbaar zijn.
Ontwerp en afwerking
Compatibiliteit
Meegeleverde artikelen
Kwaliteit en prestaties
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.