      Philips Sonicare Series 6500 Oplaadbare tandenborstel

      HX7411/10

      Grondige reiniging van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees

      Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees met 10x meer plakverwijdering*. Met onze geavanceerde Sonicare-technologie voor een krachtige maar zachte reiniging, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

      Maak er een bundel van en bespaar

      Series 6500
      Series 6500

      Oplaadbare tandenborstel

      Verwijdert op voorzichtige wijze 10x meer tandplak*

      • 10x meer tandplak verwijderd*
      • Zacht voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees
      • Sonicare-technologie van de volgende generatie
      • Visuele druksensor
      • 3 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus
      Extra zacht voor gevoelige tanden

      Extra zacht voor gevoelige tanden

      Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees. Deze S2 Sensitive-opzetborstel heeft een uniek design met lange, dunne, ultrazachte borstelharen, zodat elke beweging zacht aanvoelt. Met meer dan 3000 borstelharen die dicht op elkaar staan, verwijdert u 10x meer tandplak dan met een handtandenborstel*.

      Sonicare-technologie van de volgende generatie

      Sonicare-technologie van de volgende generatie

      Deze elektrische tandenborstel is voorzien van onze geavanceerde Sonicare-technologie voor gelijkmatige reiniging van de mond. De motor past de kracht automatisch aan dus de prestaties gaan nooit achteruit wanneer u die moeilijker bereikbare plekken probeert te bereiken. Profiteer van een zachte maar effectieve reiniging van uw tanden en tandvlees met tot 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen bij het reinigen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.

      De druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

      De druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

      Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvlees te beschermen.

      Uw beste poetsstand kiezen

      Uw beste poetsstand kiezen

      Geef uw reiniging een boost met 9 poetsstanden. Wilt u intensiever of gerichter reinigen? Geen probleem. Kies tussen de modi Clean, Sensitive en White, en kies een van de drie intensiteitsniveaus.

      Poetsinzichten in de palm van uw hand

      Poetsinzichten in de palm van uw hand

      Bereik uw mondverzorgingsdoelen met de Sonicare-tandenborstel en -app. De twee werken naadloos samen voor begeleid poetsen, tips en op u afgestemde content. Samen zijn jullie een geweldig team.

      Neem uw verzorgingsbenodigdheden mee en laad waar u maar wilt

      Neem uw verzorgingsbenodigdheden mee en laad waar u maar wilt

      Met ons laadreisetui met ingebouwde oplaadaansluiting kunt u uw apparaat onderweg opladen. Het is sterk genoeg om uw Sonicare-tandenborstel te beschermen en zo compact dat hij in elke tas past. Ideaal voor onderweg.

      Begeleide poetsbeurten

      Begeleide poetsbeurten

      Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 20 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.

      Poets altijd optimaal dankzij een herinnering dat uw opzetborstel moet worden vervangen

      Poets altijd optimaal dankzij een herinnering dat uw opzetborstel moet worden vervangen

      Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandheelkundigen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom herinneren Philips Sonicare-tandenborstels u eraan dat u uw opzetborstel moet vervangen. Bijgehouden wordt hoe vaak en hoe hard u poetst, en u krijgt een herinnering wanneer het weer tijd is om uw opzetborstel te vervangen.

      21 dagen gewoon poetsen

      21 dagen gewoon poetsen

      Na één keer laden kunt u tot wel 21 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.

      Technische specificaties

      • Intensiteiten

        Hoog
        Om nog beter schoon te maken
        Medium
        Voor dagelijkse reiniging
        Laag
        Voor gevoelige tanden en tandvlees

      • Product-update

        Ondersteuningstermijn
        Philips biedt de noodzakelijke beveiligingsupdates tot 31 december 2026.

      • Vermogen

        Spanning
        100-240 V

      • Technische specificaties

        Batterij
        Oplaadbaar
        Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg)
        21 dagen
        Batterijtype
        Lithium-ion
        Energieverbruik
        Stand-by zonder scherm 0,08 W

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Zwart

      • Service

        Garantie
        2 jaar beperkte garantie

      • Compatibiliteit

        Draadloze Bluetooth-technologie
        Verbonden tandenpoetsapp
        Compatibiliteit met Android
        Android-telefoons met Bluetooth 4.0 en hoger
        Compatibel met iOS
        iPhone met Bluetooth 4.0 en hoger

      • Gebruiksgemak

        Compatibel met handvat
        Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
        Handvat
        Slank, ergonomisch design
        Batterij-indicator
        Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan
        Reisetui
        Oplaadreisetui
        Timer
        BrushPacer en SmartTimer

      • Meegeleverde artikelen

        Handvat
        1 6500 oplaadbare tandenborstel
        Reisetui
        1 reisetui
        Opzetborstel
        1 S2 Sensitive
        Docking station
        1 USB-A-oplader

      • Reinigingsprestaties

        Verwijdering van tandplak
        1000% effectiever*
        Snelheid
        62.000 borstelbewegingen/min.

      • Poetsstanden

        Clean
        Buitengewoon schoon, elke dag
        Wit
        Verwijdert oppervlaktevlekken
        Sensitive
        Voor gevoelige tanden en tandvlees

      • Slimme sensortechnologie

        Feedback bij te veel druk
        • Lichtring gaat paars branden
        • Trilling en pulserend geluid
        Vervangingsherinnering
        BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

      • Sonicare-app

        Bijhouden en voortgangsrapporten
        Uw poetspatronen worden bijgehouden om u te helpen een goede mondgezondheid te houden.

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      • op moeilijk bereikbare plaatsen in vergelijking met een handtandenborstel in 6 weken.

