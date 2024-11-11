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  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonische, elektrische tandenborstel

HX6851/53

4.4
| (825) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Marineblauw
Wit en munt
Wittere tanden. Zachte reiniging.
Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.
Bekijk alle voordelen
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elektrische tandenborstel die door tandheelkundigen het meest wordt aanbevolen

Wittere tanden in slechts 1 week.

Wittere tanden. Zachte reiniging.

  • Ingebouwde poetsdruksensor

  • 3 standen

  • 1 x BrushSync-functie

  • Reisetui

Wittere tanden in slechts één week

Wittere tanden in slechts één week

Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Keuze uit drie poetsstanden

Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoeften met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.

Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

Productbeoordelingen begrijpen

4.4

van 5

825

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

5
4
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GMHuberd

11/11/2024

Nederland

Prima prijs-kwaliteitsverhouding en altijd service

Eenvoudige maar prima elektrische tandenborstel. En ik heb heel goede ervaringen met Philips op zowel het gebied van kwaliteitsprodukten als ook hun service.

Voordelen

Prima basic tandenborstel

Nadelen

Kleur:-)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonische, elektrische tandenborstel

Helvoort

11/03/2024

Nederland

Geverifieerde koper

Goed product

Fijne tandenborstel met goede accu zodat je niet zoveel hoeft op te laden

Voordelen

Lang poetsen zonder op te laden

Nadelen

?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Sonische, elektrische tandenborstel

Brantgum

29/11/2023

Nederland

Geverifieerde koper

Erg fijne tandenborstel

Zeer effectieve tandenborstel met drie functies en een goed werkende poetstimer

Voordelen

Diepe effectieve reiniging

Nadelen

Vrij duur opzetstuk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel