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Philips Sonicare 3 Series gum health Sonische, elektrische tandenborstel
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX6611/27
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Eco-paspoort - English (US)
Alles (16)
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
Kan ik mijn Sonicare-oplader met andere tandenborstels gebruiken?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel registreren?
Philips SonicareKunststof reisetui
Philips SonicareOplaadstation
ProResults gum healthStandaard sonische opzetborstels
UV SanitizerUV-reiniger
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet
Mijn opzetborstel valt van mijn Sonicare-tandenborstel