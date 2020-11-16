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Niet meer leverbaar
1 poetsstand
3 intensiteitinstellingen
1 opzetborstel
Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)
Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken
Met drie aanpasbare intensiteitsinstellingen (laag, gemiddeld en hoog) kunt u de juiste sterkte kiezen om te garanderen dat poetsen langs het tandvlees aangenaam is. Na 1,5 seconde poetsen drukt u twee keer op de knop om te wisselen van stand. Eenmaal om te pauzeren en de tweede keer om te wisselen.
4.4
van 5
41
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Rige
16/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer goed
Bevalt veel beter dan andere merken en minder problemen bij de tandarts
Nadelen
Geen
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6611/27 Sonic electric toothbrush
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6611/27 Sonic electric toothbrush
Dazzlingsmile1
14/11/2018
United Kingdom
What’s not to love?!
From the very first brush my teeth felt amazing! Have previously used electric branded toothbrush but the difference with the Philips sonic is amazing! One week in and dental check up, dentist complemented my oral hygiene and no need for a dental hygienist! What’s not to love?!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Paul74
20/03/2018
United Kingdom
Geverifieerde koper
Great product
3 settings are useful but I only ever use the 3rd one. Holds charge for weeks so no need to keep charging. Travel case is handy to take away on holidays.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush
dan een handtandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand