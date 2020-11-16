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  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
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  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
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  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
  • Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare 3 Series gum healthSonische, elektrische tandenborstel

HX6611/27

4.4
| (41) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*
Een gebruiksvriendelijke elektrische tandenborstel die zorgt voor superieure tandplakverwijdering en tandvleesverzorging. Deze comfortabele borstel helpt de eerste tekenen van ontstoken tandvlees te voorkomen en verminderen
Bekijk alle voordelen

Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%*

  • 1 poetsstand

  • 3 intensiteitinstellingen

  • 1 opzetborstel

Bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren

Bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren

Klinisch getest: verbetert de gezondheid van het tandvlees op drie manieren: vermindert roodheid, zwelling, bloedend tandvlees (bloedingen)

Beter dan een gewone tandenborstel voor tandvleesontsteking

Beter dan een gewone tandenborstel voor tandvleesontsteking

Deze tandenborstel zorgt voor superieure tandplakverwijdering langs de tandvleesrand en kan u helpen om tandvleesontsteking te verminderen tot 100% beter dan een gewone tandenborstel in slechts twee weken

Drie intensiteitsinstellingen voor een zachte poetservaring

Drie intensiteitsinstellingen voor een zachte poetservaring

Met drie aanpasbare intensiteitsinstellingen (laag, gemiddeld en hoog) kunt u de juiste sterkte kiezen om te garanderen dat poetsen langs het tandvlees aangenaam is. Na 1,5 seconde poetsen drukt u twee keer op de knop om te wisselen van stand. Eenmaal om te pauzeren en de tweede keer om te wisselen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

41

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

1

16/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer goed

Bevalt veel beter dan andere merken en minder problemen bij de tandarts

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6611/27 Sonic electric toothbrush

Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6611/27 Sonic electric toothbrush

14/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

What’s not to love?!

From the very first brush my teeth felt amazing! Have previously used electric branded toothbrush but the difference with the Philips sonic is amazing! One week in and dental check up, dentist complemented my oral hygiene and no need for a dental hygienist! What’s not to love?!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush

20/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Great product

3 settings are useful but I only ever use the 3rd one. Holds charge for weeks so no need to keep charging. Travel case is handy to take away on holidays.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3 Series gum health HX6632/24 Sonic electric toothbrush

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. dan een handtandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand