Ik had in diverse winkels gekeken naar deze opzetborsteltjes, maar ik kon ze niet vinden. Bij de Kijkshop ook niet.Toen heb ik ze bij Uw bedrijf besteld. Ze bevallen me prima, even wennen, want in begin zijn ze vrij hard, maar na ongeveer 2 weken in gebruik, vallen ze reuze mee. Mijn gebit is er voor 100% op vooruit gegaan. Vroeger had ik veel last van tandvlees-ontstekingen, dat heb ik gelukkig niet meer. Mijn gebit is me goud waard, wel in combinatie met hele goeie mondwater + tandenstokers, en nu heb ik nergens van, wel moet ik 3 x per jaar naar de mondhygieniste, haar laatste beoordeling was mijn gebit er héél netjes uitzag. De laatste keer dat ik bij de tandarts was (mijn eigen broer) was november 2012.