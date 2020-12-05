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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
5 poetsstanden
2 opzetborstels
Oplaadglas, reisetui
Roze-goud editie
Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.
4.3
van 5
3246
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Luc Dierckx
05/12/2020
België
Geverifieerde koper
Nog nooit zo een propere tanden gehad
Wij poetsen al sinds 20 j elektrisch onze tanden ! Eens gekeken naar een alternatief want onze tanden waren niet echt proper , Op philips sonicare gekomen en besteld . Reeds na 1 week waren onze tanden properder , witter , en blonken ze ook beter als vroeger , dus wij zijn zeer tevreden. Met deze aankoop De borstels gaan ook veel langer mee dan bij de vorige borstel
Voordelen
Propere wittere tanden
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel
Chantal78
03/11/2016
België
Schone & Gladde tanden met deze stille tandenborstel
De Sonicare ziet er erg mooi uit met een strak design. Het poetsen geeft een tintelende sensatie, anders dan dat ik gewend ben met electrisch poetsen. Je kunt poetsen met verschillende opties (Clean, Deep Clean, White, etc). Tanden voelen schoon en glad aan. Prettig is ook dat de tandenborstel minder lawaai maakt dan mijn vorige. Nu kan ik ook 's avonds electrisch poetsen zonder de kids wakker te maken. Wat ik jammer vind, is dat het menu wat in de tandenborstel zo mooi oplicht niet zichtbaar is tijdens het poetsen, want je hand bedekt het menu.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Greggie
05/02/2016
België
Een stijlvolle poetskampioen
Het leuke aan de sonicare is vooral de mogelijkheid om verschillende poetsprogramma's te kiezen. En, white is echt wel witter. Na een kleine week poetsen zag ik wel degelijk het verschil. Daarnaast valt me ook het strakke design op en de innovatieve manier van opladen. Niet te veel plaats nodig op de wastafel maar gewoon een spoelglaasje in plaats van een bombastische oplader. Kortom, ik ben fan !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9372/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9372/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de standaardpoetsstand