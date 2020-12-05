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  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd

Philips Sonicare DiamondCleanSonische, elektrische tandenborstel

HX9312/04

4.3
| (3246) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Wittere en gezondere tanden voor altijd
De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips Sonicare.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

Wittere en gezondere tanden voor altijd

  • 5 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

  • Oplaadglas, reisetui

  • Roze-goud editie

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

3246

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

05/12/2020

België

België

Geverifieerde koper

Nog nooit zo een propere tanden gehad

Wij poetsen al sinds 20 j elektrisch onze tanden ! Eens gekeken naar een alternatief want onze tanden waren niet echt proper , Op philips sonicare gekomen en besteld . Reeds na 1 week waren onze tanden properder , witter , en blonken ze ook beter als vroeger , dus wij zijn zeer tevreden. Met deze aankoop De borstels gaan ook veel langer mee dan bij de vorige borstel

Voordelen

Propere wittere tanden

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel

03/11/2016

België

België

Schone & Gladde tanden met deze stille tandenborstel

De Sonicare ziet er erg mooi uit met een strak design. Het poetsen geeft een tintelende sensatie, anders dan dat ik gewend ben met electrisch poetsen. Je kunt poetsen met verschillende opties (Clean, Deep Clean, White, etc). Tanden voelen schoon en glad aan. Prettig is ook dat de tandenborstel minder lawaai maakt dan mijn vorige. Nu kan ik ook 's avonds electrisch poetsen zonder de kids wakker te maken. Wat ik jammer vind, is dat het menu wat in de tandenborstel zo mooi oplicht niet zichtbaar is tijdens het poetsen, want je hand bedekt het menu.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel

05/02/2016

België

België

Een stijlvolle poetskampioen

Het leuke aan de sonicare is vooral de mogelijkheid om verschillende poetsprogramma's te kiezen. En, white is echt wel witter. Na een kleine week poetsen zag ik wel degelijk het verschil. Daarnaast valt me ook het strakke design op en de innovatieve manier van opladen. Niet te veel plaats nodig op de wastafel maar gewoon een spoelglaasje in plaats van een bombastische oplader. Kortom, ik ben fan !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9372/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9372/04 Sonische, elektrische tandenborstel

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de standaardpoetsstand