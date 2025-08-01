Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • De opzetborstel voor gevoelige tanden De opzetborstel voor gevoelige tanden De opzetborstel voor gevoelige tanden

      Philips Sonicare Sensitive Set van 8 opzetborstels

      HX6058/88

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      De opzetborstel voor gevoelige tanden

      Poets tandplak voorzichtig maar effectief weg met deze opzetborstel voor gevoelige tanden van Philips Sonicare. Met de opzetborstel verwijdert u tandplak schijnbaar moeiteloos, terwijl de borstel zacht is voor tanden en tandvlees. Een uitzonderlijke dagelijkse reiniging.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle S2 Sensitive weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Sensitive
      - {discount-value}

      Sensitive

      Set van 8 opzetborstels

      totaal

      recurring payment

      De opzetborstel voor gevoelige tanden

      Zacht maar effectief reinigen van gevoelige tanden

      • Zachte en effectieve reiniging
      • Verwijdert 10x meer tandplak*
      • Extra zacht
      • 8 stuks
      Poetsstand voor zacht maar effectief reinigen van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees

      Poetsstand voor zacht maar effectief reinigen van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees

      Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en tandvlees. Deze opzetborstel heeft een uniek ontwerp met lange, dunne, ultrazachte borstelharen waardoor elke poetsbeweging zacht blijft.

      Verwijdert tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken*

      Verwijdert tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken*

      Met meer dan 3.000 opeengepakte borstelharen verwijdert deze opzetborstel tot 10x meer tandplak dan een gewone tandenborstel, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

      Bewezen Sonicare-technologie

      Bewezen Sonicare-technologie

      Ervaar de reiniging waar miljoenen mensen voor kiezen. Philips Sonicare-tandenborstels reinigen voorzichtig en effectief en verzorgen uw tanden en tandvlees met tot wel 62.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de reinigingsprestaties van de borstelharen door vloeistoffen diep tussen de tanden en langs het tandvlees te laten doordringen.

      Bewezen effectieve mondverzorging

      Bewezen effectieve mondverzorging

      Alle Philips Sonicare-opzetborstels zijn zorgvuldig ontworpen en klinisch getest. U kunt er dus zeker van zijn dat ze voldoen aan de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit, veiligheid en prestaties.

      Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen

      Blijf poetsen op je best met BrushSync-herinneringen

      Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandartsen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom hebben Philips Sonicare-tandenborstels BrushSync-technologie. De borstel houdt bij hoe vaak en hoe hard u poetst en herinnert u er vervolgens aan om uw opzetborstel te vervangen zodra u een nieuwe opzetborstel nodig hebt.

      Past op alle opklikhandvatten van Philips Sonicare

      Past op alle opklikhandvatten van Philips Sonicare

      Deze opzetborstel is compatibel met alle elektrische tandenborstels van Philips Sonicare.** U kunt de opzetborstel eenvoudig op- of afklikken om deze eenvoudig te vervangen en schoon te maken.

      Gemaakt van 70% bioplastic*

      Gemaakt van 70% bioplastic*

      We streven ernaar minder plastic op basis van fossiele brandstoffen in onze producten te gebruiken. Daarom is 70% van het plastic in deze opzetborstel van biologische oorsprong.***

      Recyclebare verpakking op basis van papier

      Recyclebare verpakking op basis van papier

      Al onze opzetborstels worden geleverd in papieren verpakkingen die kunnen worden gerecycled waar faciliteiten beschikbaar zijn.

      Technische specificaties

      • Ontwerp en afwerking

        Hardheid borstelharen
        Extra zacht
        Kleur
        Zwart
        Memo-borstelharen
        Blauwe kleur borstelharen vervaagt langzaam
        Formaat
        Standaard
        BrushSync-herkenning van opzetborstels
        Ja

      • Compatibiliteit

        Systeem voor opzetborstel
        Opklikbaar
        Niet geschikt voor
        Philips One
        Compatibele tandenborstels
        Philips Sonicare

      • Meegeleverde artikelen

        Opzetborstels
        8 S2 Sensitive

      • Kwaliteit en prestaties

        Vervanging
        Iedere 3 maanden
        Getest
        voor optimaal gebruik
        Geproduceerd in
        Duitsland
        Voordeel
        Zachte reiniging

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • dan een handtandenborstel.
      • *Niet compatibel met Philips One-handvatten.
      • **toegewezen aan het plastic van de opzetborstel op basis van massabalans.

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.