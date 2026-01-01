Zoektermen
HX4044/52
Essentiële reiniging voor gezonde tanden en gezond tandvlees
Stap moeiteloos over op elektrisch poetsen met de Philips Sonicare 4000-serie. Profiteer van tot 5x meer tandplakverwijdering dan met een gewone tandenborstelBekijk alle voordelen
Deze elektrische tandenborstel wordt geleverd met onze W-opzetborstel. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen tot wel 5x meer tandplak* en uw hele mond krijgt een verfrissende reiniging.
Philips Sonicare-tandenborstels reinigen uw tanden en tandvlees zacht en effectief met tot wel 31.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.
U poetst al snel te hard en daarom heeft deze Philips Sonicare-tandenborstel een druksensor met haptische feedback die te veel druk detecteert. Als u te hard poetst, herinneren zachte trillingen eraan dat u minder druk moet uitoefenen om uw tandvlees te beschermen.
Geniet van een prettige reiniging met 4 poetsinstellingen. Kies de modus Zacht of Schoon en een van de twee intensiteitsinstellingen. Of u nu net iets krachtiger wilt poetsen of een specifiek doel hebt met uw poetsbeurt, het kan allemaal.
Het Sonicare easy-start-programma is bedoeld voor iedereen die nog niet eerder met een elektrische tandenborstel heeft gepoetst. Het programma geeft u de optie om geleidelijk en voorzichtig de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 keer poetsen.
Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 30 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.
Na één keer volledig laden kunt u tot wel 21 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.
