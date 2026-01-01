Zoektermen

      Philips Sonicare 3100 Oplaadbare tandenborstel

      HX4032/03

      Essentiële reiniging voor gezonde tanden en gezond tandvlees

      Stap moeiteloos over op elektrisch poetsen met de Philips Sonicare 3000-serie. Profiteer van tot 5x meer tandplakverwijdering dan met een gewone tandenborstel

      Verwijdert op voorzichtige wijze tot 5x meer tandplak*

      • Verwijdert op zachte wijze 5x meer tandplak
      • Druksensor
      • 3 sterktes
      • Easy Start
      • SmartTimer en QuadPacer
      Deze elektrische tandenborstel wordt geleverd met onze W-opzetborstel. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen tot wel 5x meer tandplak* en uw hele mond krijgt een verfrissende reiniging.

      Sonicare Fluid Action

      Philips Sonicare-tandenborstels reinigen uw tanden en tandvlees zacht en effectief met tot wel 31.000 borstelbewegingen. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.

      Onze druksensor helpt uw tandvlees te beschermen

      U poetst al snel te hard en daarom heeft deze Philips Sonicare-tandenborstel een druksensor met haptische feedback die te veel druk detecteert. Als u te hard poetst, herinneren zachte trillingen eraan dat u minder druk moet uitoefenen om uw tandvlees te beschermen.

      Uw beste poetsstand kiezen

      Geniet van een prettige reiniging met 3 intensiteitsinstellingen. Kies tussen Hoog, Gemiddeld en Laag. Of u nu net iets krachtiger wilt poetsen of een specifiek doel hebt met uw poetsbeurt, het kan allemaal.

      Eenvoudige overstap op elektrisch poetsen

      Het Sonicare easy-start-programma is bedoeld voor iedereen die nog niet eerder met een elektrische tandenborstel heeft gepoetst. Het programma geeft u de optie om geleidelijk en voorzichtig de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 keer poetsen.

      Begeleide poetsbeurten

      Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 30 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.

      Levensduur batterij 14 dagen

      Na één keer volledig laden kunt u tot wel 14 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.

      Technische specificaties

      • Intensiteiten

        Hoog
        Om nog beter schoon te maken
        Laag
        Voor gevoelige tanden en tandvlees

      • Intensiteiten

        Medium
        Voor dagelijkse reiniging

      • Vermogen

        Spanning
        100-240 V

      • Technische specificaties

        Batterij
        Oplaadbaar
        Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg)
        14 dagen
        Batterijtype
        Lithium-ion
        Energieverbruik
        Stand-by zonder scherm <0,5 W (automatisch bereikt binnen 1 minuut)

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Lichtroze

      • Service

        Garantie
        2 jaar beperkte garantie

      • Gebruiksgemak

        Compatibel met handvat
        Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
        Handvat
        Slank, ergonomisch design
        Batterij-indicator
        Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan
        Timer
        SmarTimer en QuadPacer

      • Meegeleverde artikelen

        Handvat
        1 3100 oplaadbare tandenborstel
        Opzetborstel
        2 Optimal White W
        Docking station
        1

      • Reinigingsprestaties

        Verwijdering van tandplak
        Tot 5 keer betere tandplakverwijdering*

      • Poetsstanden

        Clean
        Buitengewoon schoon, elke dag

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • in vergelijking met een handtandenborstel

