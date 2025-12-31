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HU2510/10
Tot wel 99% minder bacteriën (1)
NanoCloud-technologie
Waterreservoir van 2 liter
Effectief in kamers tot 31 m²
De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en extreem moeilijk voor bacteriën of residu om aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone bevochtigers. (1)
De onzichtbare nevel van NanoCloud laat geen wit stof of natte plekken achter in uw ruimte (2). Grotere druppels die worden uitgestoten door ultrasone bevochtigers kunnen de omgeving bevochtigen en mineralen vervoeren die een wit residu achterlaten op oppervlakken in de buurt. NanoCloud-deeltjes zijn te klein om mineralen te vervoeren, waardoor residu en vlekken effectief worden voorkomen.
NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping en wordt algemeen erkend als een hygiënische, veilige en effectieve methode voor bevochtiging. Er worden geen ionen, chemicaliën of ozon gebruikt (3) en er wordt geen water verwarmd, dus er is geen risico op brandwonden.
Prijzen
Recensies
(1) Vergeleken met standaard ultrasone bevochtigingsmodules die geen extra technologie bevatten om de verspreiding van bacteriën te verminderen, getest door een onafhankelijk laboratorium
(2) De aanwezigheid van mineralen op meubilair is gedurende een periode van 3 uur getest door een extern laboratorium overeenkomstig DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Getest volgens GB 21551.3-2010 in een extern laboratorium. Intensiteit van ozon, TVOS, PM10 en UV liggen onder de limiet.
(4) Getest door GB/T 23332-2018 in een extern laboratorium. Begintemperatuur van 23 ℃ ± 2 ℃ en een relatieve luchtvochtigheid van 30% ± 5%.
(5) Berekend op basis van een volledig gevuld waterreservoir van 2 liter bij een bevochtigingssnelheid van 190 ml/u.