Tot 99% minder bacteriën met NanoCloud-technologie (1)

De unieke NanoCloud-technologie maakt gebruik van natuurlijke verdamping om zuivere waterdamp uit te stoten. De ultrafijne nevel van NanoCloud is onzichtbaar voor het oog en extreem moeilijk voor bacteriën of residu om aan te hechten. Luchtbevochtiging met tot 99% minder bacteriën dan met standaard ultrasone bevochtigers. (1)