      Opaal Blenders

      HR2670/01

      Overal en altijd een verse smoothie

      Maak van elke dag een smoothiedag met de zeer compacte Philips-blender uit de Blend & Go 3000-serie. Bereid zijdezachte dranken en shakes in de beker, zet het lekvrije deksel erop en klaar is Kees.

      Overal en altijd een verse smoothie

      Mixen, pakken en gaan

      • 350 W ProBlend-motor
      • Draagbare Blend & Go-beker
      • Roestvrijstalen ProBlend-sterrenmessen
      • Twee snelheidsstanden
      • Vaatwasmachinebestendige onderdelen
      Zijdezacht mengen met de ProBlend-technologie

      Zijdezacht mengen met de ProBlend-technologie

      Maal verse ingrediënten met onze unieke ProBlend-technologie. De motor van 350 watt die lang meegaat, de duurzame Blend & Go-beker en het roestvrijstalen mes geven samen in een paar seconden een zijdezacht mengsel.

      ProBlend motor van 350 watt voor langdurige prestaties

      ProBlend motor van 350 watt voor langdurige prestaties

      Maak uw favoriete smoothies met een krachtige motor voor dagelijks gebruik die lang meegaat.

      ProBlend-ribbels voor optimale circulatie

      ProBlend-ribbels voor optimale circulatie

      Ribbels langs de randen van de draagbare Blend & Go-beker leiden voedsel terug naar de messen voor een fijner, gelijkmatiger resultaat.

      Blend & Go-beker voor lekvrije smoothies

      Blend & Go-beker voor lekvrije smoothies

      Ontworpen voor een actief en gezond leven. Meng in de duurzame, stijlvolle beker van 600 ml. Verwijder daarna het mes, druk het lekvrije deksel erop en neem uw smoothie overal mee naartoe.

      Vlijmscherpe ProBlend-messen voor ultragladde mengsels

      Vlijmscherpe ProBlend-messen voor ultragladde mengsels

      Geniet elke dag van gezonde, zijdezachte smoothies. De roestvrijstalen ProBlend-messen malen en mengen al uw ingrediënten tot een perfect resultaat.

      2 snelheidsstanden voor elk ingrediënt

      2 snelheidsstanden voor elk ingrediënt

      Twee snelheden voor alles wat u kiest: langzaam voor zachtere ingrediënten en snel voor hard fruit en ijs.

      Verwijderbare messen voor eenvoudig schoonmaken

      Verwijderbare messen voor eenvoudig schoonmaken

      Het mesunit kunt u verwijderen om onder de kraan af te spoelen of in de vaatwasmachine af te wassen.

      Dankzij de vaatwasmachinebestendige onderdelen is schoonmaken een eitje

      Dankzij de vaatwasmachinebestendige onderdelen is schoonmaken een eitje

      De afneembare onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig voor een snelle, makkelijke dagelijkse routine.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Voorgeprogrammeerde instellingen
        2
        Functies
        Mengen
        Producttype
        Blender
        Capaciteit waterreservoir
        Effectief volume van 0,6 l (max. 0,8 l)
        Antislipvoetjes
        Ja
        Interface
        Knop
        Warmhoudfunctie
        Nee
        Timer
        Nee
        Technologie
        ProBlend
        Geïntegreerde aan-uitschakelaar
        Nee
        Instelbare thermostaat
        Nee
        Aan-uitlampje
        Nee
        Vaatwasmachinebestendige onderdelen
        Ja
        Niveauaanduiding capaciteit
        Ja
        Materiaal kan
        Plastic
        Materiaal van blad
        Roestvrij staal
        Bevat geen BPA
        Ja
        Pulsfunctie
        Nee
        Bladen afneembaar
        Ja
        Kan ijs malen
        Ja
        Internetverbinding
        Nee
        Geschikt voor smarthome
        Nee
        Wi-Fi-bereik
        Nee
        Zelfreinigingsfunctie
        Nee

      • Technische specificaties

        Vermogen
        350W
        Batterij product
        Nee

      • Veiligheidsvoorziening

        Temperatuurindicator
        Nee
        Kinderslot
        Nee

      • Duurzaamheid

        Gebruiksaanwijzing
        Ja

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

