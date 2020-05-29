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  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren
  • Altijd glad scheren

Niet meer leverbaar

scheerhoofden

HQ9/11

4.3
| (120) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Altijd glad scheren
De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden om de 2 jaar.
Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • TripleTrack

  • 1 scheerhoofd

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

120

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

29/05/2020

Nederland

Nederland

Veel mesjes per onderdeel. TOP.

om dat ik zeer tevreden ben met de scheerkoppen. Deze gaan jaren mee.

Voordelen

scheren gat perfect.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

14/10/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

uitstekende kwaliteit

Daar ik een stugge baard heb, geven de HQ9 scheerkoppen het beste resultaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

07/08/2015

Nederland

Nederland

Een verrassende test !

Ik heb de Philipsscheerkoppen HQ9-50 een volle week van Philips mogen testen. Dit omdat ik in het bezit ben van een 2 jaar oude Philips scheerapparaat PT 920-18.De test was als geheel verrassend. Het wisselen van de koppen ging probleemloos. De koppen scheren de baardharen dieper weg dan ik gewend ben. Mijn huid werd totaal niet geïrriteerd, ongeacht het aantal scheermomenten op een dag. Een keer scheren per dag is ruim voldoende. Het geheel is gebruiksvriendelijk en als slot conclusie durf ik deze nieuwe koppen bij eenieder van harte aan te bevelen !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden

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