Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
TripleTrack
1 scheerhoofd
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.3
van 5
120
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Barelds
29/05/2020
Nederland
Veel mesjes per onderdeel. TOP.
om dat ik zeer tevreden ben met de scheerkoppen. Deze gaan jaren mee.
Voordelen
scheren gat perfect.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden
jaylah
14/10/2015
Nederland
Geverifieerde koper
uitstekende kwaliteit
Daar ik een stugge baard heb, geven de HQ9 scheerkoppen het beste resultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden
Ferdijocar
07/08/2015
Nederland
Een verrassende test !
Ik heb de Philipsscheerkoppen HQ9-50 een volle week van Philips mogen testen. Dit omdat ik in het bezit ben van een 2 jaar oude Philips scheerapparaat PT 920-18.De test was als geheel verrassend. Het wisselen van de koppen ging probleemloos. De koppen scheren de baardharen dieper weg dan ik gewend ben. Mijn huid werd totaal niet geïrriteerd, ongeacht het aantal scheermomenten op een dag. Een keer scheren per dag is ruim voldoende. Het geheel is gebruiksvriendelijk en als slot conclusie durf ik deze nieuwe koppen bij eenieder van harte aan te bevelen !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PowerTouch HQ9/50 scheerhoofden