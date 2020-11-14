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Arrêté
TripleTrack
1 tête
Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
4.3
sur 6
120
Avis
92%
recommandent ce produit
EnzoCVT
14/11/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit par son efficacité
Têtes de rasage très efficace. Malgré la barbe dure épissé et brune le rasage est impeccable. Rasage très efficace.
Avantages
Pratique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
30/10/2020
France
Acheteur vérifié
digne de confiance
ce produit qui fait partie d'un de vos essai ma particulièrement enchanté et j'ai apprécié la diffèrence avec mon ancienne tête; rasage parfait , et souplesse a apprécier.
Contre
néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
kirikou77
26/10/2020
France
Partie de promotion
Produit parfait
Rien a dire produit parfait qui dure dans le temps
Contre
prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage