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7000 series Elektrisch scheerapparaat
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HQ7310/16
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Gebruikershandleiding
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Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
ShaversReinigingsborstel
Electricshaver7000, S000Scheerhoofdhouder
Mijn Philips-scheerapparaat lekt water