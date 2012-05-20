Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Lift & Cut
1 scheerhoofd
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
4.6
van 5
18
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Produktgebruiker
20/05/2012
Nederland
Voldoet geheel aan de kwaliteit en gebruik die ik verwacht
Het produkt is duurzaam, gebruiksvriendelijk en levert het gewenste resultaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ6/50 scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ6/50 scheerhoofden
wmbxj04
05/01/2011
United Kingdom
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ6/40 shaving heads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ6/40 shaving heads
mt62
05/04/2013
Deutschland
Rasierapparat ist wieder wie neu.
Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ6/50 Scherköpfe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ6/50 Scherköpfe