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Niet meer leverbaar
Lift & Cut
1 scheerhoofd
Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.
5.0
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
04/10/2010
United Kingdom
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ55/40 shaving heads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ55/40 shaving heads
Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ55/40 Scherköpfe
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ55/40 Scherköpfe
guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ55/40 shaving heads
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HQ55/40 shaving heads