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  • Altijd glad scheren

Niet meer leverbaar

scheerhoofden

HQ55

5
| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Altijd glad scheren
De mesjes van uw scheerapparaat leggen elk jaar maar liefst 49 keer de afstand naar de top van de Mount Everest af. Na zo'n lange tocht is zelfs het beste materiaal toe aan vervanging. Houd uw scheerapparaat in topconditie en vervang de scheerhoofden om de 2 jaar.
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HQ3/11

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • Lift & Cut

  • 1 scheerhoofd

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

15 vlijmscherpe mesjes voor snelle en gladde scheerresultaten

15 vlijmscherpe mesjes voor snelle en gladde scheerresultaten

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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5.0

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

04/10/2010

United Kingdom

United Kingdom

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ55/40 shaving heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ55/40 shaving heads

12/03/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ55/40 Scherköpfe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ55/40 Scherköpfe

18/05/2011

France

France

good

10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ55/40 shaving heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ55/40 shaving heads

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