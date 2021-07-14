Geachte klant, Vervelend om te horen dat u niet meer tevreden bent over uw Philips ladyshave. U schrijft dat het scheerresultaat na 1,5 jaar sterk afnam. Hiervoor kunnen er verschillende oorzaken zijn. Ik geef daarom enkele tips mee om het scheerresultaat opnieuw naar het oorspronkelijk niveau te brengen. Allereerst raden we aan om de ladyshave schoon te maken. Wanneer er lange haren vastzitten in het toestel, zult u immers geen goed resultaat kunnen bereiken. Ten tweede raden we bij regelmatig gebruik aan om de scheerbladen een keer per jaar te vervangen. Daarnaast is het het best om de scheerbladen twee keer per jaar te smeren met een druppel naaimachineolie. Ten slotte is het nog mogelijk dat de accu niet meer zo krachtig is als in het begin. In dat geval kan het helpen om de accu te vervangen. Ik hoop dat u met behulp van deze tips weer een optimaal scheerresultaat kunt verkrijgen. Met vriendelijke groet, Philips Webcare