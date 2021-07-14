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Niet meer leverbaar
Voor de benen
Scheerapparaat met enkel scheerblad
Werkt op batterijen
Het zachte, kleine scheerhoofd beschermt uw huid, waardoor deze zacht en glad aanvoelt
Voor comfortabel gebruik
Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.
4.0
van 5
139
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
TG Rtd
14/07/2021
Nederland
Geverifieerde koper
praktisch model
makkelijk opbergen, maakt amper geluid, ligt lekker in de hand, doet zijn werk goed.
Voordelen
klein, handig, stil, effectief
Nadelen
restjes haar verwijderen. summiere gebruiksaanwijzing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6341/01 Ladyshave
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6341/01 Ladyshave
Badaap
03/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fijn apparaat dat doet wat je ervan verwacht.
Scheert alle zones goed. Is niet te zwaar. Gemakkelijk schoon te maken. Niet te vergeten: De prijs is top.
Voordelen
Zie boven
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6341/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6341/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Go118
03/10/2017
Nederland
Geweldige en voordelige ladyshave
Heb zeker 10 jaar een hp6319 gehad. Deze heeft het helaas begeven en omdat ik zeer tevreden was heb ik weer een Philips gekocht. De top end ladyshave brl170. Dat was een miskoop. Leek wel een epileer apparaat waarbij de haartjes gewoon bleven zitten. Ik heb deze terug gestuurd ( super service van Philips) en de reviews op internet nog eens goed bestudeerd. Op basis daarvan deze hp6341 gekocht. Deze doet het geweldig deze hp6341 doet het weer, als vanouds, geweldig en ook nog een stuk goedkoper☺
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6341/01 Ladyshave
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HP6341/01 Ladyshave